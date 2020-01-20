Банк России установил официальные курсы валют на 21 января.

Курс доллара понизился на 6,79 копейки, составив 61,4654 рубля (61,5333 рубля на 18 января). Курс евро опустился на 32,76 копейки, до 68,2082 рубля (с 68,5358 рубля на 18 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,59 рубля (плюс 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:53 мск стоил 68,3 рубля (плюс 4 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 61,38 до 61,6 рубля за доллар и от 68,14 до 68,31 рубля за евро.