Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НС Банка на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен невысокими оценками капитала, рентабельности и рыночных позиций, удовлетворительными ликвидной позицией и качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства .

НС Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, сеть структурных подразделений преимущественно концентрируется в Москве. Невысокие рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском рынке. Для банка характерна приемлемая диверсификация бизнеса по сегментам, однако в силу специализации указанное сочетается с зависимостью бизнеса от конъюнктуры строительной отрасли и сферы операций с недвижимостью, в том числе в области государственного заказа.

Невысокая оценка позиции по капиталу и рентабельности связана со слабой устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 составил на 1 ноября 2019 года около 6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств) при низкой рентабельности и неполном покрытии чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. В ближайшей перспективе планируется изменение структуры капитала банка в части включения субординированного займа в добавочный капитал, что может позволить несколько демпфировать давление на капитал в условиях наличия у банка планов по наращиванию масштабов бизнеса в 2020—2021 годах, указывает «Эксперт РА». При этом агентство продолжает отмечать умеренно высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество и паи ЗПИФов.

Активы банка преимущественно представлены портфелем кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (около 37% активов на начало ноября), ценными бумагами (37% активов, включая ЗПИФы) и средствами в Банке России (10%). Для корпоративного кредитного портфеля характерны высокая отраслевая концентрация, а также невысокая оборачиваемость, что отчасти связано со спецификой кредитования строительной отрасли. Несмотря на некоторое снижение в относительном и абсолютном выражении в течение 2019 года, сохраняется высокая доля ссуд III—V категорий качества в совокупном кредитном портфеле банка (25% на 1 ноября). Вместе с тем отмечается тот факт, что в 2017—2019 годах банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности (примерно на 1,6 млрд рублей). Концентрация активов на объектах крупного кредитного риска остается достаточно высокой, при этом уровень обеспеченности кредитного портфеля рассматривается как адекватный.

Удовлетворительная ликвидная позиция определяется текущим запасом балансовой ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется адекватной диверсификацией по источникам, также банк располагает источниками привлечения дополнительной ликвидности в рамках проведения операций РЕПО.



Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления и качество риск-менеджмента, исходя из текущего качества активов и слабых результатов операционной деятельности. Стратегия развития банка на 2019—2021 годы ориентирована на сохранение текущей специализации, при этом ее реализация, по мнению агентства, не будет способствовать значительному улучшению рыночных позиций. Оценка уровня корпоративного управления может быть улучшена в случае реализации стратегических планов по поддержанию рентабельности капитала на уровне 7—8%.

