Банк был учрежден в 1994 году под наименованием «КАВ-Банк». Первыми его участниками выступили три акционерных общества открытого типа: «КАВ», «Кедр» и «Терминал» (35%, 35% и 30% соответственно). В 1997 году, когда основными акционерами стали «СУ-155» и «Главмосстрой», банк получил действующее наименование — «Независимый Строительный Банк» (сокращенно — ЗАО «КБ «НС Банк»). В июне 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО, а полное наименование банка — на АО «НС Банк». В марте 2013 года владелец известной строительной группы компаний «СУ-155» Михаил Балакин, контролировавший в НС Банке свыше 34%, продал свою долю. Банк входит с систему страхования вкладов с февраля 2005 года.

На текущий момент основным владельцем банка напрямую и через компании выступает его президент и председатель совета директоров Юрий Петров (83,67%). Другие бенефициары кредитного учреждения — члены совета директоров Геннадий Улановский (7,40%) и Лариса Подгорная (3,25%); 5,64% акций находятся на балансе кредитной организации, 0,04% приходятся на миноритариев. Стоит отметить, что Лариса Подгорная ранее входила в состав совета директоров Московско-Парижского Банка, а Юрий Петров выступал владельцем НКО «Евроинвест», лицензия у которой была отозвана 10 июня 2015 года.

Сеть подразделений банка представлена головным и 13 дополнительными офисами в Москве, одним допофисом в Дмитрове, а также четырьмя операционными офисами (Санкт-Петербург, Тула, Иваново). Кроме того, банк располагает филиалом в Нижнем Новгороде. Карты банка обслуживаются в банкоматах банков-партнеров (Промсвязьбанк, Альфа-Банк). Собственная банкоматная сеть насчитывает 34 банкомата и 19 терминалов самообслуживания. Списочная численность персонала кредитного учреждения на 1 января 2018 года — 531 сотрудник.

Корпоративным клиентам предлагается РКО, кредитование и гарантии (для участия в аукционах, на исполнение контракта), безналичные операции с валютой, депозиты, операции на рынке ценных бумаг, выпуск и обслуживание корпоративных карт (Visa), зарплатные проекты, инкассация, интернет-банкинг, эквайринг, лизинг, валютный контроль, аккредитивы и др.

Для частных клиентов предусмотрены РКО, линейка вкладов, кредитование (потребительское, ипотека), банковские карты (Visa, MasterCard), денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), индивидуальные сейфы, аккредитивы, памятные монеты, брокерское и депозитарное обслуживание, интернет-банкинг и др. Активно развивается ипотечное кредитование, так как банк инвестирует денежные средства в строительство жилья и имеет тесные партнерские взаимоотношения с крупнейшими строительными компаниями Москвы («Мортон» и др.).

Общее число клиентов банка — около 219 тыс. В числе своих клиентов банк выделяет компании, работающие в сфере строительства и смежных областях: ОАО «Моспромстройматериалы», ОАО «Механизация-2» (компания по эксплуатации строительных машин и механизмов), АО «Мосстроймеханизация № 4».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 12,2% (или 4,2 млрд рублей), составив 30,1 млрд рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 57,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 47,2% до 57,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 25,7% до 26,3%, при этом их номинальный объем сократился на 902,1 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 10,8% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2,6 млрд рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 5,9 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 9,5% (или 618,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 19,6% и 80,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 2,3 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,63% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 40,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 68,1% и 31,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 31,3% до 40,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,5 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 27,9% до 20,4%, при этом их номинальный объем сократился на 3,4 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 12% до 9,6%, при этом их номинальный объем сократился на 1,2 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,3% до 5,1%, при этом их номинальный объем сократился на 649,4 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,4% до 2,3%, при этом их номинальный объем сократился на 126,7 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,8% до 3,2%, при этом их номинальный объем сократился на 321,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 12,3 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 1,5 млрд рублей (или 14,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 94,6%. Согласно данным отчетности по МСФО за 2017 год, большая часть ссуд в корпоративном кредитном портфеле выдана предприятиям следующих отраслей экономики: строительство (30,0%), операции с недвижимостью (22,0%), финансовые услуги (19,4%), сектор торговли (18,0%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 73,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,2% до 1,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 3,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 19,2 млрд рублей (156,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 2,9 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.05.2018 составляет 1,1 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 64,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 49,9 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 458,7 млн рублей.

Совет банка: Юрий Петров (председатель), Чаба Зентаи, Сергей Дерябин, Сергей Петров, Геннадий Улановский.

Правление: Сергей Картаев (и. о. председателя), Светлана Алексеева, Владимир Тропаревский, Светлана Митина.

