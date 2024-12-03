Дополнительный офис «Ивановский» НС Банка переехал

Дополнительный офис «Ивановский» АО «НС Банк» переехал.

Со 2 декабря 2024 года обслуживание клиентов осуществляется по адресу: г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 9/18. От прежнего офиса на ул. Багаева, д. 33 до нового офиса на ул. Варенцовой, д. 9/18 не более пяти минут пешком. Двигаясь по улице Красной Армии, поверните налево.

Офис располагается на территории делового центра, на первом этаже.

В новом офисе вас ждет обновленный интерьер и, как и прежде, широкий спектр банковских услуг. В ДО «Ивановский» к вашим услугам банкомат для снятия наличных и оплаты услуг.

Напоминаем, что в Иваново работают два офиса НС Банка в разных районах города, чтобы вы могли выбрать удобный для вас.

ДО «Ивановский»: ул. Варенцовой, д. 9/18. Режим обслуживания: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:45, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

ДО «Ленинский»: ул. Куконковых, д. 141, ТЦ «Евролэнд», 1-й этаж. Режим обслуживания: со вторника по субботу с 10:00 до 18:45, перерыв с 14:00 до 15:00, воскресенье и понедельник – выходные дни.

Будем рады видеть вас в офисах НС Банка.