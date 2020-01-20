Клиенты Сбербанка с 1 февраля 2020 года смогут дарить друг другу бонусы программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Об этом газета «Ведомости» узнала из новой версии программы, размещенной на ее сайте, информацию подтвердил представитель дочерней компании Сбербанка «Центр программы лояльности».

«С 1 февраля мы запускаем абсолютно новую платформу «Спасибо от Сбербанка», которая объединит в едином интерфейсе наше мобильное приложение, сайт и все порталы программы лояльности. Сервис по переводу бонусов будет доступен в новом мобильном приложении «Спасибо Х» и обновленном сайте. Сейчас эти ресурсы работают в тестовом режиме, к началу февраля станут доступны для всех участников программы», — прокомментировал «Ведомостям» гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

Он также добавил, что о переводе бонусов в последнее время просили клиенты программы.

Сумма одного перевода будет ограничена 50 тыс. бонусов. При этом банк установил курс при переводе пользователям бонусов. Так, в зависимости от уровня привилегий дарителя в программе лояльности получателю будут начисляться «Спасибо» по курсу 1 к 0,8 для «Большое спасибо», 1:0,9 для «Огромное спасибо» и 1:95 для «Больше, чем спасибо». Также есть ежемесячные ограничения для получения подарочных бонусов, зависящие от уровня привилегий участника программы.

Ограничений в использовании «подаренных» бонусов не будет. «Спасибо», согласно условиям программы лояльности, должны быть использованы в течение 24 месяцев после получения.