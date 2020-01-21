Минфин России 22 января проведет два аукциона по размещению ОФЗ, говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS (дата погашения 12 ноября 2025 года) и облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS (дата погашения 2 февраля 2028 года) в объеме остатков, доступных для размещения указанных выпусков.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.