Внешний долг РФ увеличился за прошлый год на 5,9%, достигнув 481,5 млрд долларов. Такие оценочные данные приводит Банк России.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 млрд долларов США, увеличившись с начала (предыдущего. — Прим. Банки.ру) года на 26,8 млрд долларов США, или на 5,9%», — отмечается в сообщении.

На 1 января 2019-го размер внешнего долга составлял около 454,7 млрд долларов, указано в материалах регулятора.

Как поясняется, основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.



Отдельно за IV квартал 2019 года внешний долг России увеличился, по оценке, на 7,8 млрд долларов (на 1 октября составлял, согласно уточненным данным, около 473,7 млрд), свидетельствуют данные ЦБ.