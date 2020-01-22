Банк России приказом от 21 января отозвал лицензии у страховых компаний «Чулпан-Мед», «Спасские ворота-М» и «Коместра-Томь». Все решения приняты в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, говорится в материалах на сайте регулятора.

Данные решения приняты «в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», отмечает ЦБ.



Так, лицензий на осуществление страхования лишились общество с ограниченной ответственностью «Чулпан-Мед» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3957), акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота-М» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2354), акционерное общество страховой корпорации «Коместра-Томь» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1867).

Все решения вступили в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России.