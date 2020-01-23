В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить перераспределение задолженности за коммунальные услуги на общедомовые нужды между собственниками жилых помещений в многоквартирном доме. Об этом говорится в тексте проекта на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект направлен на совершенствование порядка предоставления коммунальных услуг и взимания платы за них, на защиту прав собственников жилья и пользователей помещений.

Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ Законопроект, ограничивающий прибыль банков от перечислений граждан, внесут в Госдуму до конца февраля.

Как напоминается в пояснительной записке к законопроекту, в целях недопущения начисления платежей добросовестным собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах для покрытия расходов на коммунальные услуги на общедомовые нужды предлагается внести изменение в статью 157 Жилищного кодекса РФ.

Статью предлагается дополнить пунктом 9: «Перераспределение задолженности за коммунальные услуги на общедомовые нужды между собственниками жилых помещений в многоквартирном жилом доме организациями, предоставляющими коммунальные услуги и управляющими организациями, не допускается».