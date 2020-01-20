Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги, пишут «Известия» . Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе законы «О банках», «О национальной платежной системе».

Поддерживает инициативу и первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, для людей, которые будут платить ровно ту сумму, которую им прислали, а не ту, что предложил банк, это станет существенной помощью и восстановлением справедливости. Как заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР либерал-демократ Игорь Лебедев, платежи социальной направленности должны быть освобождены от любых комиссий. О готовности проголосовать за законопроект заявили и в «Справедливой России».

Эксперты считают, что если с населения берутся дополнительные средства, то это должно быть как-то обосновано. Также они отмечают, что если законопроект будет принят, банки найдут возможность компенсировать потери за счет граждан — например, начнут брать деньги с управляющих компаний, а те, в свою очередь, вынуждены будут повысить цены для населения.