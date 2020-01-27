Профицит счета текущих операций РФ в IV квартале 2019 года составил 16 млрд долларов, сократившись на 22 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Такие данные представил в понедельник Центробанк РФ, уточнив, что отрицательная динамика наблюдалась в значительной степени из-за снижения мировых цен на многие ключевые товары российского экспорта.

«Экспорт продолжил снижаться, так как мировые цены на энергоносители и некоторые металлы оставались ниже прошлогоднего уровня в условиях сдержанного роста мировой экономики. Рост импорта усилился вслед за укреплением рубля и ускорением роста экономики России во втором полугодии 2019 года», — отмечает регулятор.



Как уже сообщалось, в целом в 2019 году профицит счета текущих операций уменьшился на 43 млрд долларов — до 71 млрд. Это произошло в основном за счет сжатия положительного сальдо торгового баланса, указывают в ЦБ. Сказалось и расширение дефицита баланса инвестиционных доходов за счет увеличения выплаты дивидендов российскими компаниями инвесторам, в частности зарубежным.



По официальному сектору чистое заимствование возросло до более чем 5 млрд долларов (в IV квартале 2018 года чистое кредитование составило 1 млрд долларов, в III квартале 2019-го чистое заимствование достигло 3,5 млрд) на фоне роста нетто-покупки нерезидентами российских суверенных долговых ценных бумаг на вторичном рынке.

Сальдо финансовых операций частного сектора (чистое кредитование) уменьшилось до 6 млрд долларов c 33 млрд в IV квартале 2018 года: снизилась интенсивность приобретения иностранных активов, а также погашения внешних обязательств.

ЦБ оценил чистый отток капитала из России в 2019 году в 26,7 млрд долларов Определяющее влияние оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Международные резервы (резервные активы) за счет операций, отраженных в платежном балансе, выросли на 15 млрд долларов (IV квартал 2018 года было плюс 3 млрд долларов) в основном за счет покупки валюты в рамках бюджетного правила. К концу 2019 года международные резервы России увеличились до 554 млрд долларов.