Счетная палата (СП), изучив реализацию «Основных направлений развития финансового рынка» — стратегического документа регулятора, пришла к выводу, что несогласованность действий ЦБ и правительства создает риски для банковского сектора, пишут «Известия» . Регулятор обязан прежде всего обеспечить определенный уровень инфляции, особая приоритетность этой задачи может идти вразрез с интересами финансового сектора, отмечают аудиторы.

Действующее законодательство не дает четкого определения роли ЦБ в развитии и обеспечении стабильности банковской системы, что затрудняет достижение позитивных результатов в этой сфере. А у правительства есть собственный план по эволюции финансового сектора, независимый от политики регулятора.

Чтобы исключить риски конфликта интересов на финрынке, необходимо конкретизировать функционал и задачи ЦБ относительно подконтрольного ему сегмента, а также на законодательном уровне синхронизировать его действия с Кабинетом министров, прежде всего с Минфином, предложили аудиторы. В частности, на первом этапе нужно придать «Основным направлениям развития финансового рынка» статус документа стратегического планирования и встроить его в правительственную систему.

В ЦБ сообщили, что взаимодействие с правительством налажено эффективно, хотя отдельные риски неисполнения планов присутствуют. На базе «Основных направлений» создается дорожная карта, которая объединяет усилия ЦБ, примерно десяти министерств и других заинтересованных участников. На вопрос о причинах негативных тенденций в банковском секторе пресс-служба регулятора заявила, что чистка сектора не ухудшает, а улучшает конкуренцию. А темпы роста кредитования не полностью отражают развитость финрынка.

По мнению экспертов, в проблеме разрозненности действий правительства и ЦБ налицо отсутствие стратегии развития финансового сектора, что приводит к сокращению количества кредитных учреждений. В сегодняшней ситуации участникам рынка непонятно, по какой конфигурации строится банковская система. Стоит учесть и дуализм банковской системы, когда, с одной стороны, сектор экономики создает добавленную стоимость, а с другой — прибыль банков приводит к убыткам остальных, считают эксперты. Также разрозненность действий двух структур проявляется в том, что программные документы ЦБ не привязаны к стратегическим целям, национальным проектам и планам работ правительства, в программы регулятора должны быть заложены задачи по экономическому развитию страны, полагают эксперты.