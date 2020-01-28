Рост в сегменте необеспеченных потребительских ссуд (НПС) все еще выше роста номинальных денежных доходов россиян, что может свидетельствовать об увеличении долговой нагрузки. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году».

В обзоре указано, что в ноябре прошлого года продолжилось снижение месячного темпа прироста НПС, который составил плюс 0,9% после плюс 1,3% в октябре; уточняется, что фактор сезонности в ноябре оказал лишь незначительное влияние на динамику НПС. За 11 месяцев 2019 года портфель НПС вырос на 20,1% (до 8,9 трлн рублей, 51% от общего портфеля кредитов физическим лицам) — меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (плюс 21,8%).

«Сдерживающее влияние на рост портфеля НПС оказывает введение с 1 апреля 2019 года надбавок к коэффициентам риска по высокомаржинальным НПС, а затем с 1 октября 2019 года — дополнительных надбавок к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки заемщика (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК). В наибольшей степени ограничения касаются кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (тратящим более половины дохода на обслуживание кредитов; ПДН больше 50%). Снижение темпа роста НПС также может быть связано с ужесточением отдельными банками условий кредитования», — рассуждают в ЦБ.

«Однако рост НПС все еще выше роста номинальных денежных доходов населения (по оценке, плюс 7,9% за III квартал 2019 года к соответствующему кварталу предыдущего года), что может говорить о росте долговой нагрузки», — отмечает регулятор.

Дополнительные риски в Центробанке видят в том, что банки увеличивают сроки по выдаваемым НПС, чтобы снизить месячный платеж (и, как следствие, ПДН). По оценкам регулятора, доля НПС с контрактным сроком свыше трех лет приближается к 60%. Эти факторы могут стать источниками роста кредитных рисков в будущем, особенно в ситуации экономического спада. Для минимизации рисков, связанных с удлинением сроков НПС, максимальная срочность кредита при расчете ПДН (вне зависимости от фактического срока кредита) не может превышать 60 месяцев.



Вместе с тем в ЦБ констатируют, что доля НПС с задолженностью, просроченной более чем на 90 дней, даже снизилась с начала года — с 9,1% до 7,7%, что объясняется эффектом роста портфеля и списанием проблемных кредитов. Однако данные винтажного анализа все же показывают небольшое ухудшение качества необеспеченных потребительских ссуд, делает оговорку регулятор.