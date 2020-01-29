Московский Индустриальный Банк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность «Вклада в будущее» (от 100 тыс. рублей) составит 8—8,25% (ранее — 8,25—8,5%), а «Классического» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) — 5,5—5,7% в рублях (вместо 5,9—6%) и 0,9% годовых в долларах (прежде — 1,25%). Срок депозитов — 365 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Универсальный кошелек» (от 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) в рублях оформляется под 4,75—5% (до этого — под 5—5,5%), в долларах — под 0,4—0,6% (ранее — под 0,5—0,75%), а «Накопительный» (от 10 тыс. рублей, 100 долларов) — под 5,1—5,25% в рублях (прежде — под 5,25—5,75%) и под 0,45—0,8% годовых в долларах (вместо 0,6—1,2%). Срок вкладов составляет от 91 до 730 дней.

«Финансовая независимость» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов, от 365 до 730 дней) в рублях привлекается под 5—5,25% (до этого — под 5,5—5,75%), в долларах — под 0,65—0,75% годовых (прежде — под 0,75—1%).

Проценты по этим трем депозитам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно вклады «Универсальный кошелек», «Накопительный» и «Финансовая независимость».