Банк «ФК Открытие» в декабре 2019 года приобрел портфель ипотечных кредитов на сумму 10 млрд рублей, сообщил журналистам глава «Открытия» Михаил Задорнов, не назвав продавца.

«В декабре приобрели ипотечный портфель на сумму 10 миллиардов рублей», — сказал Задорнов.



Ранее в интервью Банки.ру зампредседателя правления «ФК Открытие» Вениамин Полянцев сообщил, что банк намерен существенно нарастить ипотечный портфель в 2020 году. За 2019-й банк планировал выдать ипотечным заемщикам 85—87 млрд рублей, в 2020 году — 120 млрд рублей.

Как указывал Полянцев, банк на сегодняшний день входит в топ-5 по выдачам ипотеки в стране, а 60% продаж залоговых кредитов приходится на партнеров.