Банк «Русский Стандарт» выпустил новые кобрендовые подарочные карты, которые были разработаны совместно с торговым центром «Авиапарк». Картой можно оплачивать любые товары или услуги во всех магазинах «Авиапарка» в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Получить подарочную карту клиенты смогут в «Авиапарке» на информационной стойке бесплатно. Здесь же можно моментально пополнить ее на сумму от 50 до 15 тыс. рублей (с помощью банкомата). Подробная схема пополнения банковского продукта — на обратной стороне его упаковки.

После пополнения подарочной карты можно сразу приступать к ее использованию.

Карта не привязана к каким-либо брендам или магазинам, поэтому ею можно оплатить товары и услуги в любом бутике или ресторане торгового центра, где принимают к оплате банковские карты.

Денежные средства с предоплаченной карты получатель может расходовать как единовременно, так и по частям. В связи с этим ее обладателю удастся совершить сколько угодно покупок в рамках презентованного номинала.