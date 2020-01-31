Совкомбанк может быть признан системно значимым, что повлечет дополнительные требования и более пристальное внимание со стороны ЦБ: банку придется менять структуру ликвидных активов, что может негативно сказаться на прибыльности; также ЦБ может в любой момент изменить требования к капиталу и ликвидности, а гарантии, что группа сможет найти дополнительный капитал или альтернативные источники финансирования по доступным ценам, нет, пишут «Ведомости» , ссылаясь на проспект эмиссии «вечных» евробондов банка на 300 млн долларов.

Для системно значимых банков предусмотрены более строгие требования к капиталу: для них действует надбавка к нормативу достаточности капитала (отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска) в размере 1 процентного пункта, они должны отправлять в ЦБ расширенную отчетность и обладать системой защиты данных. Если Совкомбанк не сможет соответствовать дополнительным регуляторным требованиям, сказано в проспекте, ЦБ может наложить штрафы или применить более серьезные санкции.

Центробанк: изменение критериев системной значимости не приведет к выпадению банков из списка Помимо поддержания финансовой устойчивости банковской системы новации в регулировании системных банков преследуют и вторую цель: выравнивание конкурентного поля, поясняют в ЦБ.

Попадание в список системно значимых имеет и плюсы: оно может отразиться на рейтинге, облегчить доступ к недорогому финансированию, увеличивает вероятность господдержки в случае проблем.

Во время последнего пересмотра перечня системно значимых банков ЦБ не включил в него Совкомбанк из-за недостаточной международной активности, говорят эксперты. Но если регулятор изменит методику, как собирается, вероятность того, что Совкомбанк станет системно значимым, существенно вырастет — регуляторные нормативы он выполняет с запасом, поэтому, если он будет включен в перечень, проблем возникнуть не должно.

По словам экспертов, для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Совкомбанку потребуется повысить надежность активов, что чревато небольшим снижением маржи. В случае вхождения в перечень системно значимых кредитных организаций Совкомбанку придется соблюдать показатель краткосрочной ликвидности, что может потребовать увеличения в облигационном портфеле доли госбумаг с более низкой доходностью.