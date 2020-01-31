Совкомбанк может быть признан системно значимым, что повлечет дополнительные требования и более пристальное внимание со стороны ЦБ: банку придется менять структуру ликвидных активов, что может негативно сказаться на прибыльности; также ЦБ может в любой момент изменить требования к капиталу и ликвидности, а гарантии, что группа сможет найти дополнительный капитал или альтернативные источники финансирования по доступным ценам, нет, пишут «Ведомости», ссылаясь на проспект эмиссии «вечных» евробондов банка на 300 млн долларов.
Для системно значимых банков предусмотрены более строгие требования к капиталу: для них действует надбавка к нормативу достаточности капитала (отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска) в размере 1 процентного пункта, они должны отправлять в ЦБ расширенную отчетность и обладать системой защиты данных. Если Совкомбанк не сможет соответствовать дополнительным регуляторным требованиям, сказано в проспекте, ЦБ может наложить штрафы или применить более серьезные санкции.
Помимо поддержания финансовой устойчивости банковской системы новации в регулировании системных банков преследуют и вторую цель: выравнивание конкурентного поля, поясняют в ЦБ.
Попадание в список системно значимых имеет и плюсы: оно может отразиться на рейтинге, облегчить доступ к недорогому финансированию, увеличивает вероятность господдержки в случае проблем.
Во время последнего пересмотра перечня системно значимых банков ЦБ не включил в него Совкомбанк из-за недостаточной международной активности, говорят эксперты. Но если регулятор изменит методику, как собирается, вероятность того, что Совкомбанк станет системно значимым, существенно вырастет — регуляторные нормативы он выполняет с запасом, поэтому, если он будет включен в перечень, проблем возникнуть не должно.
По словам экспертов, для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Совкомбанку потребуется повысить надежность активов, что чревато небольшим снижением маржи. В случае вхождения в перечень системно значимых кредитных организаций Совкомбанку придется соблюдать показатель краткосрочной ликвидности, что может потребовать увеличения в облигационном портфеле доли госбумаг с более низкой доходностью.
Перечень по-прежнему включает 11 банков.