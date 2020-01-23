В результате пересмотра критериев определения системной значимости в российском банковском секторе ни один из существующих системно значимых банков из списка, скорее всего, не выпадет. Об этом заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, комментируя представленные в тематическом консультативном докладе предложения регулятора по пересмотру критериев определения системной значимости в российском банковском секторе и требований к системным игрокам.

Комментируя предлагаемое изменение подхода к определению системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в части критерия международной активности, Данилов обратил внимание на то, что с 2014 года банки погасили 120 млрд долларов внешних заимствований. «При этом никакого серьезного давления на валютную ликвидность... По сути, незаметно это произошло… При этом объем в нашей стране хороший, у нас золотовалютные резервы чуть ли не на самом высоком уровне за всю историю», — отметил он.

В ЦБ не уточнили, сколько банков могут быть включены в список СЗКО после пересмотра подхода. «Единственное, что мы можем сказать с высокой степенью определенности, — что никто из существующих системно значимых банков… из списка не выпадет», — подчеркнул Данилов.

Перечень системно значимых организаций РФ сейчас включает 11 банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк.

ЦБ предлагает пересмотреть критерии системной значимости банков и требования к таким банкам Наиболее важные, по мнению ЦБ, направления для совершенствования регулирования системных банков — введение лимита концентрации кредитного риска, установление дифференцированных требований по надбавке за системную значимость и переход всех СЗКО на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

Объясняя целесообразность изменений в подходе к регулированию СЗКО, представитель ЦБ констатировал: «Наша банковская система довольно неоднородна, она сильно сконцентрирована вверху, и даже внутри группы системно значимых банков они сильно отличаются по размеру».

«Помимо основной цели — поддержания финансовой устойчивости системы — эти инновации преследуют и вторую цель… это выравнивание конкурентного поля, в частности за счет установления дифференцированной надбавки (к достаточности капитала банка за системную значимость. — Прим. Банки.ру) и лимита концентрации кредитного риска (норматива Н30. — Прим. Банки.ру)», — заявил Данилов.

ЦБ предлагает ввести норматив концентрации кредитного риска Н30 вместо Н21 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы) с 1 января 2022 года. «Он пожестче, чем предыдущие нормативы концентрации, поскольку не взвешиваются по риску активы, ну и плюс применяются к основному капиталу», — отметил Данилов. По его словам, это будет способствовать более равномерному распределению риска в системе и выравниванию конкурентного поля.



«Банки уже не смогут на себя брать избыточный кредитный риск, им придется перераспределять, то есть продавать, более активно использовать синдицированное кредитование», — ожидает представитель Центробанка.