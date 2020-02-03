Рубль демонстрирует укрепление к обеим валютам утром в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск доллар дешевел на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 8 копеек. На 10:18 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,85 рубля (минус 7 копеек). Курс евро на 10:18 мск равнялся 70,73 рубля (минус 16 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник утром динамика рубля может быть разнонаправленной. По ее словам, прогноз по курсу доллара повышается до 63—64 рублей, а прогноз по курсу евро — до 69—70 рублей.

«Пара доллар/рубль в пятницу закрылась возле отметки 64, потеряв по итогам дня более 1%. Сегодня на улучшении внешнего фона ждем отскока в район ближе к уровню 63. При принятии решений на валютном рынке следует помнить, что со следующей недели внутреннее давление на рубль сильно ослабнет из-за того, что объем закупки валюты в рамках бюджетного правила снизится как минимум вдвое», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.