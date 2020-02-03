Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 3 февраля превысил 64 рубля, свидетельствуют данные торгов. Последний раз курс американской валюты находился выше этой отметки 4 декабря 2019 года.

По состоянию на 11:29 мск курс доллара составил 64,05 рубля. К этому времени курс евро вырос до 70,93 рубля.

Рубль дешевеет на фоне распространения коронавируса, который вызвал сильное падение цен на нефть, отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. За прошлую неделю рубль подешевел к доллару на 2,97%.

«Доллар свободно себя чувствует выше отметки 64 рубля, евро устремился к уровню 71 рубль. К полудню нефть теряет 1% от стоимости», — комментирует эксперт. По его словам, сокращение склонности к риску и падение цен на нефть заставляют пару двигаться вверх.

Технически, рассуждает Антонов, до 64,5 рубля все свободно, но неизвестно, смогут ли покупатели поднять курс без откатов. Есть несколько факторов, которые оказывают рублю хорошую поддержку, отмечает аналитик. «Первый фактор — высокий спрос на ОФЗ. Второй — курс доллара восстановился на 50% к падению с 67,14 до 60,87 рубля (сопротивление). Третий — коррекция золота и иены. Четвертый — по сезонному циклу у рубля благоприятное время с 3 февраля по 20 марта. За всю историю дневных котировок цена снижалась 17 раз и только четыре раза повышалась. Вероятность укрепления рубля составляет 81%. Средняя амплитуда движения — 1,8%. Пятый — юридические лица по фьючерсу на пару доллар/рубль покупают рубль. От укрепления сдерживает коронавирус», — перечисляет эксперт.