В Системе быстрых платежей (СБП) может появиться новая функция — оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду, пишут «Известия» , ссылаясь на пять банков — участников системы. Это будет безналичный перевод денежных средств со счета физического лица, открытого в одном банке, на счет транспортного оператора. Сервис планируется реализовать после обсуждения с участниками рынка, заявили в ЦБ и добавили, что выступают за внедрение в СБП различных функций и вариантов оплаты.

Предполагается, что для оплаты проезда через СБП QR-код с реквизитами платежа будет выводиться на терминалах, которыми уже оборудован транспорт. Пассажиру нужно будет открыть камеру, отсканировать код и согласиться с оплатой в мобильном банке.

По мнению представителей банков, новая функция позволит перевозчикам оптимизировать свои расходы за счет экономии на эквайринге. Для транспортных предприятий оплата через СБП может означать снижение затрат за счет замены терминалов в транспорте на статические QR-коды, которые даже можно распечатать на бумаге. Но не каждый пассажир готов доставать смартфон и проводить с ним какие-то манипуляции в автобусах, троллейбусах и трамваях, особенно в часы пик.

В Промсвязьбанке сообщили, что на рынке также обсуждается возможность внедрения в СБП бесконтактной оплаты по аналогии, например, с Apple Pay: в NFC-метку может быть зашита та же информация о платеже, что и в QR-код (в том числе его стоимость).

По словам экспертов, оплата проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода будет востребованной в том случае, если она станет повсеместной. Также интеграция СБП с автоматизированными системами оплаты проезда может обеспечить реализацию оплаты проезда по QR-коду. Транспортные системы будут поставлять из своей базы данные для формирования билета и платежа, а СБП обеспечит платежный функционал. Тогда при сканировании QR-кода система сама поймет, сколько денег списать с пассажира, поясняют эксперты.