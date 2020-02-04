Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар потерял 27 копеек, а евро — 25 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,5 рубля (минус 23 копейки), курс евро — 70,19 рубля (минус примерно 25 копеек).

Как прокомментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, рубль во вторник утром может снова немного укрепиться к доллару и евро. По ее словам, сохраняется прогноз по курсу доллара в 63—64 рубля, а прогноз по курсу евро повышается до 69,5—71 рубля.

«У рубля есть все шансы продолжить рост на ослаблении распродаж рисковых активов. Если внешний фон не ухудшится, а нефть продолжит отскок, то пара доллар/рубль попробует закрепиться под отметкой 63. Со следующей недели стоит ожидать снижения давления на рубль из-за уменьшения покупок валюты в рамках бюджетного правила как минимум вдвое с нынешних около 20 миллиардов рублей в сутки. Рынок может начать отыгрывать это уже в ближайшие дни», — пояснил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.