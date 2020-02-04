Банк России установил официальные курсы валют на 5 февраля.

Курс доллара понизился на 47,49 копейки, составив 63,4342 рубля (63,9091 рубля на 4 февраля). Курс евро снизился на 66,56 копейки до 70,1265 рубля (с 70,7921 рубля на 4 февраля).

На Московской бирже на 12:58 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 43 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро на 12:57 мск снизился на 48 копеек, валюты стоят 63,3 и 69,96 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,17—63,7 рубля за доллар и 69,86—70,29 рубля за евро.