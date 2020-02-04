Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о проведении с 1 апреля по 31 декабря 2020 года эксперимента по электронному кадровому документообороту, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Участие в эксперименте работодателей будет на добровольной основе, они также будут сами определять виды документов и структурные подразделения, где бумажные документы заменят на электронные. Предусмотрено использование электронной подписи работодателей и работников.
Согласно законопроекту, предлагается перевести в электронный вид документы, которые по закону нужно вести в бумажном виде или с которыми работник должен знакомиться под роспись, в том числе трудовые и ученические договоры, договоры о материальной ответственности. Все расходы, связанные с переходом на электронный документооборот, в том числе приобретение электронных подписей работников, будет нести работодатель.
Методическое сопровождение эксперимента возлагается на Минтруд.
Порядок проведения эксперимента, отбора работодателей для участия в нем и перечень организаций-участниц определит Минтруд РФ. Бюджетные организации смогут принять участие в эксперименте при наличии источников финансирования.
На эксперимент потребуется 124,6 млн рублей. Средства предусмотрены в федеральном бюджете в рамках проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».