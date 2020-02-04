Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о проведении с 1 апреля по 31 декабря 2020 года эксперимента по электронному кадровому документообороту, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Участие в эксперименте работодателей будет на добровольной основе, они также будут сами определять виды документов и структурные подразделения, где бумажные документы заменят на электронные. Предусмотрено использование электронной подписи работодателей и работников.

Согласно законопроекту, предлагается перевести в электронный вид документы, которые по закону нужно вести в бумажном виде или с которыми работник должен знакомиться под роспись, в том числе трудовые и ученические договоры, договоры о материальной ответственности. Все расходы, связанные с переходом на электронный документооборот, в том числе приобретение электронных подписей работников, будет нести работодатель.

Комитет Думы одобрил эксперимент по ведению работодателями электронных документов Методическое сопровождение эксперимента возлагается на Минтруд.

Порядок проведения эксперимента, отбора работодателей для участия в нем и перечень организаций-участниц определит Минтруд РФ. Бюджетные организации смогут принять участие в эксперименте при наличии источников финансирования.

На эксперимент потребуется 124,6 млн рублей. Средства предусмотрены в федеральном бюджете в рамках проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».