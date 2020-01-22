Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о проведении с 1 апреля по 31 декабря 2020 года эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками. Методическое сопровождение эксперимента возлагается на Минтруд.

Перечень электронных документов будет определяться самими работодателями и вестись за их счет. Для этого они смогут использовать либо собственную информационную систему, либо электронный сервис общероссийской базы вакансий «Работа в России». Дублирование документов на бумажном носителе не предполагается. Законопроектом также закрепляется обязанность работодателя выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней.

Как отмечается в пояснительной записке, участие в эксперименте бюджетных организаций «будет обусловлено наличием или отсутствием источников финансирования». Цель законопроекта — создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство РФ.

Замглавы Минтруда Всеволод Вуколов в ходе заседания комитета не исключил, что ведомство распространит эксперимент на I квартал 2021 года, чтобы разработать за это время основной закон и получить предложения от работодателей.