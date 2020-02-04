Минфин России 5 февраля проведет два аукциона по размещению ОФЗ, говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года и облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS с датой погашения 24 апреля 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.