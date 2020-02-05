Банк ВТБ открыл отделение по обслуживанию клиентов в столице Чеченской Республики. Офис «Грозный», ставший первой точкой продаж банка в регионе, расположен по адресу: ул. Мира, д. 68.

Новый офис обслуживает физических и юридических лиц, а также состоятельных клиентов сегмента «Привилегия». Помимо счетов, вкладов, дебетовых и кредитных карт посетителям доступны кредиты наличными и ипотека. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться дополнительными сервисами в рамках инвестиционных и премиальных программ, следует из релиза кредитной организации.

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что банк активно работает на рынке Северо-Кавказского федерального округа и всегда готов участвовать в значимых для региона проектах.

В настоящее время в СКФО работают 27 отделений ВТБ. Кредитный портфель объединенного бизнеса банка в СКФО по итогам 2019 года увеличился на 19% и составил 85,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 20%, до 67 млрд рублей.



В общей сложности офисная сеть банка в России насчитывает 1,5 тыс. точек.

