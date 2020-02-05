Компания «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») запустила акцию для клиентов в Москве и Подмосковье, в рамках которой доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi MT_FREE в московском метро без рекламы.

Акция действует в течение шести месяцев с момента активации специального промокода. Подключиться к акции можно в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+) в разделе «Специальные предложения» в период до 31 марта 2020 года.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно принять условия на экране акции в мобильном приложении «Мой Билайн» и нажать на кнопку «Подключить акцию». На открывшейся странице надо нажать на кнопку «Активировать промокод» и далее следовать подсказкам. «Если вы ранее не пользовались MT_FREE, пройдите регистрацию в сети по номеру телефона. После регистрации вы сможете пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы», — говорится в сообщении мобильного оператора.

Акция «Wi-Fi в метро без рекламы на шесть месяцев» доступна для новых и действующих абонентов «Билайна» — физических лиц с предоплатной системой расчетов. В компании предупреждают об ограниченном количестве промокодов и о том, что промокод доступен для активации один раз. Услугу предоставляет АО «МаксимаТелеком».

