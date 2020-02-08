Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от 100 тыс. рублей. Большинство «дорогих» вакансий — для высшего менеджмента. Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400 тыс., 500 тыс. и даже 800 тыс. рублей в месяц.

Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениями подготовил портал hh.ru (документ есть в «РГ» ).

Так, больше всего работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется) — 800 тыс. рублей в месяц. Столько же — генеральному директору / CEO в Новосибирске.

На несколько меньшую зарплату ищут советника генерального директора по работе с банками в Москве — от 500 тыс. рублей до вычета налогов.

От 400 тыс. до 1 млн рублей можно заработать на должности E-commerce-директора в столице, от 400 тыс. до 650 тыс. — директора по производству в Екатеринбурге. Кроме того, 400 тыс. на руки можно получать, если устроиться финансовым директором в Москве, от 400 тыс. до 450 тыс. до вычета налогов — главным геологом на Чукотке.

Также есть вакансии для старшего quant-исследователя в столице (от 350 тыс. рублей до вычета налогов), CRM-разработчика (от 345 тыс.), IT-директора в Санкт-Петербурге и директора департамента судебной работы в Москве (по 300 тыс.). Трудоустроившись консультантом SAP SD/MM в Северной столице, Solution Architect там же, директором в культурно-образовательный центр «Этномир» в Калужской области, личным ассистентом / репетитором английского для бизнесмена в Ижевске, можно зарабатывать по 250 тыс. рублей в месяц.