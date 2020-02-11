Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 2019 года cоставила 4,3 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с 2018 годом. Такие данные отчетности по РСБУ с учетом оценки событий после отчетной даты приводятся в релизе банка.

Совокупный кредитный портфель РСХБ вырос за прошлый год на 8,5%, превысив 2,3 трлн рублей. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, составил 1,9 трлн рублей (плюс 8,3% за год). Розничный кредитный портфель увеличился на 9,3% до 461 млрд.

На конец прошлого года объем привлеченных средств клиентов достиг 2,5 трлн рублей (плюс 2,7% с начала 2019-го), в том числе объем привлеченных средств физических лиц — 1,2 трлн, юридических лиц — 1,3 трлн.

Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК по итогам года вырос на 13% и составил 1,4 трлн рублей. В 2019 году в аграрной отрасли выдано кредитов на сумму 1,3 трлн рублей, что на 11% больше объема выдачи в 2018 году. В том числе на сезонные работы банк выдал 381 млрд рублей (плюс 17%).



При этом более 4 тыс. заемщиков получили в прошлом году поддержку РСХБ в рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Объем выданных в рамках программы средств составил 268 млрд рублей, что на 45 млрд больше аналогичного показателя 2018 года.

