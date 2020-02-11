Минфин России в среду, 12 февраля, проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска № 26230RMFS с датой погашения 16 марта 2039 года и выпуска № 26232RMFS с датой погашения 6 октября 2027 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

На I квартал Минфин России запланировал размещение ОФЗ на 600 млрд рублей, из которых 204 млрд были размещены на трех январских аукционах. Доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах ОФЗ в январе выросла и в среднем составила 52% (в декабре 2019 года равнялась 34%). В один из дней проведения аукционов доля этой группы участников достигала 71%, что более чем в два раза превышает средний показатель в 2019 году.

