Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Унифондбанка до уровня «ruB», прогноз «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено ростом показателей рентабельности и операционной эффективности, увеличением объема доходных активов и расширением клиентской базы. Рейтинг отражает слабую оценку рыночных позиций, адекватный уровень достаточности капитала и его рентабельности, удовлетворительное качество активов, адекватную ликвидную позицию и ограниченный профиль фондирования, а также слабую оценку уровня корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Как уточняет агентство, Унифондбанк — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Москве. Обособленные подразделения отсутствуют. Ключевыми направлениями деятельности выступают РКО и кредитование юридических лиц и ИП, а также выдача банковских гарантий.

«Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке, ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования юрлиц, ИП и физлиц, а также отсутствием офисной сети», — отмечают аналитики.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.