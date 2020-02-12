Минфин России на аукционе в среду, 12 февраля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS с датой погашения 6 октября 2027 года на 63,496 млрд рублей при спросе 106,892 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 100,5038% от номинала, средневзвешенная цена — 100,5419% от номинала. Выручка от размещения — 64,571 млрд рублей.

На I квартал Минфин России запланировал размещение ОФЗ на 600 млрд рублей, из которых 204 млрд были размещены на трех январских аукционах. Доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах ОФЗ в январе выросла и в среднем составила 52% (в декабре 2019 года равнялась 34%). В один из дней проведения аукционов доля этой группы участников достигала 71%, что более чем в два раза превышает средний показатель в 2019 году.