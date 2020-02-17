Банк России с 17 февраля начинает прием заявок от студентов, желающих пройти стажировку, сообщает пресс-служба регулятора.

«Стажировка в мегарегуляторе — это уникальный опыт, недоступный ни в одной другой финансовой организации. Молодые люди получат возможность участвовать в текущих проектах структурных подразделений Банка России, а также в проектах, связанных с развитием финансовой системы и экономики страны в целом», — отмечается в сообщении.

Оплачиваемая стажировка продлится шесть месяцев, студенты будут работать над реальными задачами и проектами по гибкому графику не менее 20 часов в неделю. При успешном прохождении стажировки возможно трудоустройство в Банк России.

Этапы отбора включают в себя заполнение заявки, онлайн-тестирование, прохождение собеседования в центре оценки и с руководителем. Начало стажировки — сентябрь 2020 года.

В отборе на стажировку могут принять участие студенты очной формы обучения последнего курса бакалавриата или специалитета, которые планируют продолжить учебу в магистратуре, а также студенты первого курса магистратуры.

Заявки на стажировку можно подавать до 3 апреля.