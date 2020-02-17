Рубль немного укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 63,49 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 18:59 стоил около 68,77 рубля (минус 12 копеек).

С начала торгов было заключено почти 22,5 тыс. сделок с долларом на общую сумму около 1,465 млрд долларов и порядка 6 тыс. сделок с европейской валютой примерно на 276 млн евро. Диапазоны котировок составили 63,21—63,58 рубля за доллар и 68,52—68,9 рубля за евро.

«Рубль сегодня слегка укрепился с опорой на нефть», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

