Правительство утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования, в которых прописало виды угроз российскому сегменту Интернета. Об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Согласно документу, угрозы подразделяются на три типа: угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета, передает РБК.
Угрозой устойчивости Кабмин считает нарушение работы сети связи при неполадках в функционировании ее фрагментов или из-за воздействия природного и техногенного характера. К ним относят:
- отсутствие доступа к связи у физических и юридических лиц, в том числе для вызова экстренных служб, из-за аварий или перегрузки узла;
- отказ в услугах связи владельцам критически важных объектов, если их использование может привести к нарушению или прекращению работы таких объектов.
Угрозой безопасности правительство, в частности, называет:
- предоставление доступа к информации или сайтам в Интернете, использование которых ограничено законом на территории России;
- борьбу с ограничением доступа к запрещенным на территории страны ресурсам и информации;
- нарушение работы государственных сайтов и органов местного самоуправления;
- компьютерные атаки и другие информационные воздействия на средства и сети связи, в результате которых нарушается работа Интернета на территории России.
Угрозами целостности, в частности, считаются:
- перебои в работе Интернета, из-за которых нарушается соединение или доступ к сайтам, принадлежащим одному или нескольким иностранным государствам, а также невозможность обмена информацией с пользователями, которые находятся за границей;
- перебои в работе Интернета, из-за которых невозможны соединение, обмен информацией или доступ к сайтам, базирующимся в одном или нескольких регионах России.
Для устранения описанных угроз правительство предлагает:
- организационно-технические мероприятия для восстановления работы сети связи общего пользования;
- изменение маршрутов сообщения электросвязи;
- резервирование линий и каналов связи в сети общего пользования;
- изменение конфигурации средств связи;
- применение средств защиты связи;
- оповещение операторов и пользователей о наличии угрозы и действиях для ее устранения, а также мероприятия по предупреждению угрожающих ситуаций.
Сейчас сохранность данных, которые обрабатываются в рамках закона, ничем законодательно не обеспечена.
В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает «устанавливать требования к функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России Интернета». Так называемый закон о суверенном Рунете вступил в силу с 1 ноября прошлого года. Он предусматривает, что операторы связи теперь будут устанавливать технические средства, которые смогут противодействовать угрозам устойчивости, безопасности и целостности Интернета в России.
Позже Путин объяснял, что закон о суверенном Рунете необходим, чтобы не допустить негативных последствий возможного отключения мировой Сети, которая управляется в основном из-за границы. При этом, как уверял президент, Россия не движется в сторону закрытия Интернета, и власти не собираются этого делать. Суверенитет, по словам Путина, предполагает, что у государства будут свои ресурсы без каких-либо ограничений.
На прошлой неделе операторы отчитались о тестировании систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection) на Урале в рамках закона о суверенном Рунете. Некоторые из них сообщали о снижении скорости трафика, жалобах пользователей на качество связи, а также о перебоях с оказанием услуг связи.