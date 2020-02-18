Доллар и евро заметно подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 63,98 рубля, курс евро — 69,23 рубля, обе валюты прибавили по 50 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.



Диапазон котировок с начала сессии составил 63,56—64,2 рубля за доллар и 68,72—69,43 рубля за евро. С американской валютой было проведено 43,7 тыс. сделок на общую сумму около 3,666 млрд долларов, с европейской — 10,1 тыс. сделок примерно на 484 млн евро.

«Доллар США во вторник ощутил поддержку в качестве «тихой гавани», пока внешний фон слегка ухудшился, и окреп в паре с рублем», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. При этом, по словам аналитиков ИК «Фридом Финанс», «в паре с долларом единая европейская валюта выглядит все хуже».