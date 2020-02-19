Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, который усиливает контроль за выполнением плана «Трансформация делового климата» — мер по ускорению темпов роста инвестиций в российскую экономику и улучшению бизнес-климата в стране. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно проекту постановления, вице-премьеры лично будут осуществлять контроль за реализацией мер по улучшению делового климата.

«Предлагается, чтобы вице-премьеры проводили с ведомствами оперативные совещания по реализации мероприятий «Трансформации делового климата», снятию разногласий при подготовке новых мероприятий и решению концептуальных проблем, затрудняющих реализацию отдельных, наиболее прорывных мероприятий», — пояснили ТАСС в пресс-службе МЭР.

Кто из вице-премьеров будет осуществлять контроль за реализацией мероприятий по улучшению делового климата в стране, в документе не уточняется. Источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал ТАСС, что выполнение основных задач по реализации плана будет курировать первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также, по словам источника, значительную часть вопросов будут контролировать руководитель аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующая сельское хозяйство вице-премьер Виктория Абрамченко и вице-премьер по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Правительство обновило план «Трансформация делового климата» Согласно правилам реализации плана, он должен актуализироваться не реже двух раз в год.

Проектом постановления предполагается, что ход реализации плана будет на постоянной основе рассматриваться правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции, а Минэкономразвития будет отчитываться о результатах два раза в год. Кроме того, правительство привлечет экспертные группы, в которые войдут деловые объединения, научные и общественные организации.

«Многоуровневый контроль за ведомствами поможет ускорить реализацию мероприятий ТДК и, как следствие, оперативно решать проблемы предпринимателей», — добавили в пресс-службе министерства.



План «Трансформация делового климата» — это комплексные меры по упрощению административных процедур, с которыми сталкивается бизнес. План должен помочь справиться с задачей, которую поставил президент Владимир Путин в 2019-м, — к 2024 году обеспечить вхождение России в первую двадцатку рейтинга Doing Business и увеличить долю инвестиций в экономике до 25%. План включает 16 направлений развития: городское строительство, таможенное регулирование, защиту от блокировок счетов, стимулирование инвестиций, развитие экспорта, экологию и другие.