Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым был актуализирован и утвержден план мероприятий «Трансформация делового климата». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Подписанным постановлением в план включены 71 новое мероприятие и четыре дополнительных направления: туризм, защита бизнеса, предпринимательство в сельском хозяйстве, экология. По новым направлениям утверждены руководители экспертных групп», — говорится в сообщении.

Согласно правилам реализации плана, он должен актуализироваться не реже двух раз в год. Разработка предложений по новым мероприятиям проводится представителями предпринимательского сообщества и экспертами в рамках деятельности соответствующих экспертных групп.