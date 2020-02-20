• Огромная волна рефинансирования ипотеки наблюдается в России, в настоящее время выдача таких кредитов идет по ставке примерно 8,7%, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, в последние несколько месяцев значительно снизилась ставка, «что говорит о том, что люди в целом в значительной массе своей кредиты рефинансировали на более низкие уровни».

• За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились более чем в 2,5 раза, а цены за это время выросли вдвое. Таковы данные исследования компании FinExpertiza. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию поправку о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции. Аналитики оценили, каковы могут быть последствия реализации этой идеи для бизнеса. Так, средняя номинальная начисленная зарплата в негосударственном секторе (за исключением малых предприятий) с апреля 2009 года по апрель 2019-го выросла до 56,5 тыс., или в 2,6 раза.

• Система антифрода Системы быстрых платежей (СБП) позволила заблокировать порядка 23,3 тыс. операций по подозрению в попытках перебора номеров. Об этом сообщил куратор Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Сычев на XII Уральском форуме. По подозрению в массовом выводе денежных средств через СБП было заблокировано 169 операций.

• По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 2019 году выросла на 7,5% по сравнению с 2018-м и составила 47 468 рублей. В декабре 2019 года зарплата равнялась 62 239 рублям, повысившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 10,1%. А в 2020 году реальная зарплата в России может подняться на 2,5%, рассказывали аналитики Финансового университета при правительстве России.

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