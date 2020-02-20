Реальная зарплата в России может подняться на 2,5%, пишет «Российская газета» , ссылаясь на прогноз аналитиков Финансового университета при правительстве России.

Темпы роста реальной зарплаты будут немного выше, чем в 2019 году, когда рост составил 2,4%, отмечают аналитики.

По их прогнозам, заметнее всего зарплата будет повышаться в республиках Татарстан, Саха (Якутия), Ленинградской и Пензенской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Меньше всего заметят повышение реальной зарплаты в Приморском крае, Республике Карелии, Новосибирской, Самарской, Свердловской областях.

Рост ВВП России в 2020 году эксперты оценивают в 1,2—1,5%.