Общая задолженность по зарплате в России на 1 февраля 2020 года увеличилась на 6,5% по сравнению с 1 января и составила 2,25 млрд рублей, сообщил Росстат.

Данные представлены предприятиями за исключением малых предпринимателей, говорится в сообщении ведомства.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 132 млн рублей (5,8%), в 2019-м – 1147,2 млн (51,0%), в 2018-м и ранее – 972,1 млн (43,2%).

Росстат: реальные располагаемые доходы населения в 2019 году выросли на 0,8% Суммарная задолженность по зарплате на 1 января 2020 года составила 2,114 млрд рублей.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 43%; строительство и добыча полезных ископаемых – по 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 9%; транспорт – 8%.