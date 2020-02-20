Среднемесячная начисленная заработная плата в 2019 году выросла на 7,5% по сравнению с 2018-м и составила 47 468 рублей, говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».

По данным ведомства, в декабре 2019 года зарплата составила 62 239 рублей, повысившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 10,1%. В реальном выражении зарплаты выросли за год на 2,9%.

Роструд отметил отсутствие четких критериев для индексации зарплат Об этом заявил Александр Турков.

Суммарная задолженность по заработной плате наблюдаемых видов экономической деятельности за месяц выросла на 137 млн рублей (6,5%) и на 1 февраля 2020 года составила 2,251 млрд рублей. Объем просроченной задолженности по зарплате на 1 февраля составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов на 1 февраля составила 16 млн рублей (0,7%) общего объема просроченной задолженности по зарплате. Так, из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 57,5% приходилось на бюджеты субъектов РФ, 42,5% — на местные бюджеты.

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций за январь 2020 года увеличилась на 135 млн рублей (6,5%) и на 1 февраля составила 2,235 млрд.