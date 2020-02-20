Уровень безработицы в России в январе 2020 года составил 3,5 млн человек (4,7% рабочей силы), говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России за январь 2020 года».

«В январе 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роструда, в качестве безработных в органах службы занятости населения зарегистрированы 0,7 млн человек, 0,6 млн человек получали пособие по безработице.