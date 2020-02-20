СК «Сбербанк страхование» за 2019 год собрала около 20 млрд рублей страховой премии — на 27% больше, чем за 2018 год, говорится в сообщении компании.



«Наибольшая часть сборов — более 16,6 млрд рублей — пришлась на страхование имущества физлиц, включая страхование квартир и частных домов и страхование банковских карт. Поступления по этой линии бизнеса выросли на 25%. Существенный рост продемонстрировали также страхование выезжающих за рубеж — на 56% до 937,6 млн рублей и страхование гражданской ответственности — на 25% до 927,5 млн рублей», — отмечается в релизе.

По страхованию имущества юрлиц компания собрала свыше 771,8 млн рублей премии. По входящему перестрахованию сборы составили 210,6 млн рублей. Объем страховых выплат СК «Сбербанк страхование» увеличился на 53% до 1,3 млрд рублей.