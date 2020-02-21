Законопроект Минкомсвязи о регулировании больших данных нарушает конституционные свободы экономической деятельности и распространения информации и может затормозить развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России, пишет «Коммерсант» . Так считают «Яндекс», «Ростелеком», Тинькофф Банк, другие участники Ассоциации больших данных (АБД), а также эксперты фонда «Сколково». Участники рынка настаивают на доработке законопроекта. Поправки к закону «Об информации», предусматривающие введение понятий «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных», Минкомсвязь опубликовала для обсуждения 14 февраля.

АБД направила главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву письмо о том, что законопроект о регулировании больших данных, разработанный ведомством, может затормозить развитие рынка данных в России и создаст преференции для иностранных компаний. По итогам 2019 года рынок данных в России оценивался в 45 млрд рублей, к 2024 году вырастет до 100 млрд рублей, уточняют в ассоциации. Определение «больших данных» в законопроекте сформулировано так широко, что в реестре операторов больших данных должен быть зарегистрирован любой человек, который обрабатывает любую информацию, полагают в АБД. Также документ противоречит национальной стратегии развития ИИ (поскольку вводит прямой запрет на доступ к данным) и законопроекту, который должен разрешить использовать обезличенные данные граждан в экономических целях.

Государство вернулось к идее регулирования больших данных Правительство и Госдума должны подготовить изменения в законодательство, направленные на обеспечение регулирования оборота больших объемов данных.

Как отмечается в заключении фонда «Сколково», законопроект Минкомсвязи вводит госрегулирование любой экономической деятельности, связанной с обработкой данных, а также их обработку для научных исследований и в личных целях. Это противоречит развитию цифровой экономики и конституционным гарантиям свободы экономической деятельности и распространения информации.

По мнению экспертов, проект не достигает цели, ради которой он разрабатывался; документ предлагает качественные характеристики больших данных, в то время как, по оценкам экспертного сообщества, они характеризуются прежде всего технологиями и алгоритмами анализа и обработки.