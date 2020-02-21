А1 получила «набор потенциальных историй» о беглом банкире Георгии Беджамове, после того как пообещала награду за информацию о его активах. Полезным оказалось и анонимное письмо, рассказал в интервью РБК глава А1 Андрей Елинсон.

Рекламная кампания А1 с обещанием вознаграждения за информацию об активах бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова «произвела нужный эффект», сказал в интервью РБК управляющий директор А1 Андрей Елинсон. Люди, откликнувшиеся на кампанию, обычно не говорят в лоб о том, что сообщают об активах банкира именно благодаря ей. Но «был один реальный случай, нам принесли анонимное письмо», которое оказалось полезным, отметил Елинсон. «В анонимке был контакт человека, с которым мы могли связаться», — сообщил он.

А1 сейчас не готова заявить, что Беджамов скрыл какую-то часть своего имущества от Высокого суда Лондона (Лондонский суд весной прошлого года арестовал его активы; предполагалось, что Беджамов раскроет все известное имущество суду перед арестом). «Но объем выведенных средств точно больше, чем то, что идентифицировано в части активов ответчиков, поэтому будем искать», — подчеркнул Елинсон.

А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов экс-банкира Беджамова Инвестиционная кампания А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, расширила на Лондон свою кампанию по сбору информации об активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Как говорится в сообщении компании, поступившем в РБК, А1 предлагает жителям британской столицы денежное вознаграждение за информацию об активах бывшего банкира.

А1 входит в «Альфа-Групп» и по контракту с Агентством по страхованию вкладов ищет активы беглого банкира. Рекламная кампания рассматривала возможность выплатить награду за информацию об активах в виде фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены к взысканию. Тогда А1 запустила кампанию на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3. Зимой кампанию распространили на Лондон.

«Эта кампания имела резонанс и, как нам кажется, произвела нужный эффект, так как объем информации, который стал поступать к нам по разным каналам, резко вырос, что, собственно, и было нашей задачей», — сказал Елинсон.