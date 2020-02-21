Банк непрофильных активов «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве АО «Открытие Холдинг», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ранее банк уведомлял о своем намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника — АО «Открытие Холдинг» несостоятельным.

Размер задолженности АО «Открытие Холдинг» перед Банком непрофильных активов составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», Рост Банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе БНА. Уточнялось, что долг перед «Трастом» составляет около 86% совокупного долга «Открытие Холдинга».

«Банк является основным кредитором АО «Открытие Холдинг». Обращение в суд продиктовано необходимостью защитить свои права и законные интересы. В рамках процедуры банкротства будет дана оценка всем сделкам, совершенным в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. Нашей задачей является поиск и реализация источников погашения долга», — прокомментировал президент — председатель правления Банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

«Траст» получил непрофильные активы банков, процесс санации которых был запущен в 2017 году, в том числе банка «Открытие», который ранее был подконтролен «Открытие Холдингу». «Траст» до этих изменений санировался «Открытием».



«В связи с подачей заявления о банкротстве АО «Открытие Холдинг» Банком непрофильных активов «Траст» сообщаем, что «Открытие Холдинг» не имеет отношения к ПАО Банк «ФК Открытие» и другим компаниям группы с осени 2017 года. Ситуация никак не скажется на клиентах банка и других компаний группы «Открытие». Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, банк «Открытие» входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ», — прокомментировали в пресс-службе банка «Открытие».