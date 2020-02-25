Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,48% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 060,15 пункта. Индекс РТС просел на 1,31% до 1 504,79.

«В России 24 февраля был дополнительный выходной день в связи с празднованием в воскресенье Дня защитника Отечества, поэтому обвал, случившийся в понедельник на мировых рынках, нас пока не затронул. Ожидаем, что сегодня индекс РТС будет колебаться в рамках 1 510—1 530 пунктов, а индекс Мосбиржи — в интервале 3 100—3 130 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.