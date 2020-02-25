Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавлял 68 копеек, а евро — 69 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,78 рубля (плюс почти 71 копейка), курс евро — 70,29 рубля (плюс примерно 76 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, во вторник утром ожидается снижение курса рубля. По ее словам, прогноз по курсу доллара — 63,8—65 рублей, по курсу евро — 69—70 рублей.

«На фоне вчерашнего обострения страхов на западных площадках на 2% рухнул рубль, в паре с долларом уйдя выше отметки 65. Пока не видим рисков серьезной девальвации российской валюты и ждем восстановления позиций рубля. Первой целью его роста выступит район 64,4 — это верхняя граница бокового канала, в котором рубль торговался весь этот месяц. Российская валюта получит на этой неделе поддержку от налогового периода и продолжающегося высокого спроса на ОФЗ в ожидании снижения ставки Банком России», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.